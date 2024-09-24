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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير خارجية العراق يؤكد موقف بلاده الثابت في دعم استقرار السودان

وزير خارجية العراق
وزير خارجية العراق فؤاد حسين
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أكد وزير خارجية العراق فؤاد حسين، موقف بلاده الثابت في دعم استقرار السودان وأمنه الداخلي، مشيرًا إلى استعداد العراق لدعم مبادرات الحوار الداخلي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير خارجية العراق، اليوم الثلاثاء، بوزير الخارجية المكلف في السودان، حسين عوض علي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين العراق والسودان وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تناول الجانبان التطورات الأمنية الأخيرة في المنطقة، خاصةً الاعتداءات التي يتعرض لها لبنان.

العراق السودان فؤاد حسين لبنان نيويورك