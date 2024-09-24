وزير خارجية العراق يؤكد موقف بلاده الثابت في دعم استقرار السودان

أكد وزير خارجية العراق فؤاد حسين، موقف بلاده الثابت في دعم استقرار السودان وأمنه الداخلي، مشيرًا إلى استعداد العراق لدعم مبادرات الحوار الداخلي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير خارجية العراق، اليوم الثلاثاء، بوزير الخارجية المكلف في السودان، حسين عوض علي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين العراق والسودان وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تناول الجانبان التطورات الأمنية الأخيرة في المنطقة، خاصةً الاعتداءات التي يتعرض لها لبنان.