مندوب جامعة الدول العربية بـالأمم المتحدة يحمل إسرائيل مسئولية التصعيد في لبنان

قال السفير ماجد عبد الفتاح مندوب جامعة الدول العربية بـالأمم المتحدة، أننا نحمل إسرائيل مسئولية التصعيد الخطير في لبنان، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

وأضاف مندوب جامعة الدول العربية، نحن نقوم بتحركات لمنع التصعيد في لبنان والمنطقة بأكملها، حيث أننا نرى بشكل واضح أن الجميع يسعى لتسليح إسرائيل

وأكد السفير ماجد عبد الفتاح، نحاول التحرك بأسرع الطرق الممكنة لمنع التصعيد في لبنان.

وعن رأيه في كلمة بايدن، اليوم، قال هذه الكلمة لرئيس على وشك أن يتقاعد ولا يوجد فيها تغير جذري يسهم في حل الأزمة الحالية بالمنطقة.