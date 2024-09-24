خبير: أمريكا مشاركة بشكل قوي في الحرب على غزة ولبنان

قال علي حمية، الباحث في الشؤون العسكرية، إن الأسبوعيين الماضيين شهدا توازنا في القدرات الأمنية والسيبرانية، حتى الضربات الاستباقية بين حزب الله وإسرائيل، لافتا إلى أن مسيرات حزب الله ما زالت تجوب الأراضي المحتلة على مدار 24 ساعة.

وأضاف «حمية»، خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم» ويقدمه الإعلامي كمال ماضي،على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن وجود المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين داخل الكيان، أتى بتعليمات جديدة بأن إسرائيل لن تستطيع أن تقوم بأي ضربات استباقية للبنان.

وتابع: «وبالتالي كان لا بد للتدخل الأمريكي فقاموا بنصب الأبراج التجسسية لقطع ترميز راديو فريكونسي الذي يتمتع به حزب الله كسلاح اتصالات داخل لبنان، فحزب الله لا يستخدم أي جهاز من الأجهزة المتصلة بالجي بي اس إلا واخترقها العدو سيبرانيا».

وواصل: «اختراق الراديو كان فوق قدرات الاحتلال الإسرائيلي فاستعان بأمريكا ونشروا تلك الأبراج التجسسية، ومن ثم استخدمت أمريكا يوم الثلاثاء الماضي طائرة لا تستخدمها إلا في أضيق الحدود، من أجل العدو».

وأكد أن جميع دوائر الاحتمالات قد اخترقت، فلبنان تسير باتجاه الدوائر الموسعة للحرب، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تشن هذه الغارات والاعتداءات بطائرات أمريكية حديثة ما يؤكد أن أمريكا مشاركة بشكل قوي في حرب إسرائيل على غزة ولبنان.

https://www.youtube.com/watch?v=PDHZBDQ5Y_8