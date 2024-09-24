بأحدث التقنيات.. مودرن سبورت يكشف عن مقره الجديد

كشف نادى مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس الادارة، عن مقره الجديد، فى ظل التطورات التى يشهدها النادى فى الفترة الاخيرة، والمنافسة على البطولات المحلية.

أعلنت الصفحة الرسمية لنادى مودرن سبورت على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن افتتاح مقر النادي الجديد بإستاد القاهرة الدولي وذلك ضمن خطة النادي في التطوير ووضع النادي في مساره الصحيح بالكرة المصرية، والمنافسة على البطولات المحلية، والسعى للمشاركة فى البطولات الافريقية.

وكشف الفيديو ، انه تم إنشاء المقر بأحدث التقنيات الحديثة، حيث يضم غرفة خلع ملابس على الطراز الأوروبي وجيم ومطعم وسبا وجاكوزي وقاعة اجتماعات ومكاتب خاصة بالعاملين وذلك ضمن استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد.

وضمن خطة التطوير أيضا، خاض نادى مودرن سبورت فى الميركاتو الصيفى الحالى، معترك كبير بضم 15 لاعب، من بينهم صفقات من الدورى الانجليزي.