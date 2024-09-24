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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بأحدث التقنيات.. مودرن سبورت يكشف عن مقره الجديد

مودرن سبورت
مودرن سبورت
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كشف نادى مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس الادارة، عن مقره الجديد، فى ظل التطورات التى يشهدها النادى فى الفترة الاخيرة، والمنافسة على البطولات المحلية.

أعلنت الصفحة الرسمية لنادى مودرن  سبورت على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن افتتاح مقر النادي الجديد بإستاد القاهرة الدولي وذلك ضمن خطة النادي في التطوير ووضع النادي في مساره الصحيح بالكرة المصرية، والمنافسة على البطولات المحلية، والسعى للمشاركة فى البطولات الافريقية.
وكشف الفيديو ، انه تم إنشاء المقر بأحدث التقنيات الحديثة، حيث يضم غرفة خلع ملابس على الطراز الأوروبي وجيم ومطعم وسبا وجاكوزي وقاعة اجتماعات ومكاتب خاصة بالعاملين وذلك ضمن استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد.
وضمن خطة التطوير أيضا، خاض نادى مودرن سبورت فى الميركاتو الصيفى الحالى، معترك كبير بضم 15 لاعب، من بينهم صفقات من الدورى الانجليزي.

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