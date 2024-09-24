«القاهرة الإخبارية»: الدمار يملأ المكان في لبنان

قال رمضان المطعني، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن الصورة في بيروت الآن تركزت بشكل كبير على الضاحية الجنوبية، حيث شنت قوات الاحتلال ضربات بطائرة f35، استهدفت الطابق الرابع والخامس في إحدى المباني في منطقة الغبيري.

وأضاف «المطعني»، خلال مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي ببرنامج «ملف اليوم»، المذاع على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الضربة أسفرت عن سقوط 6 شهداء و15 جريحا، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، بالإضافة إلى إحداث تلفيات كبيرة في محيط المنطقة.

وأكد أن الضربة كانت كبيرة إذ أثرت على عدد كبير من السيارات المتواجدة في محيط هذا المبنى، بالإضافة إلى عدد كبير من الأسلاك الكهربائية الهوائية التي تضررت بشكل كبير.

ولفت «المطعني» إلى أن قوات الدفاع المدني اللبنانية تعمل على إزالة الركام، مشيرا إلى أن منطقة الغبيري منطقة مكتظة بالسكان وبها أنصار كثيرة لحزب الله اللبناني.

وأشار إلى أن العاصمة بيروت تشهد نزوح أعداد كبيرة منذ شن الاحتلال هجماته على لبنان، ما أدى إلى نزوح 17000 ألف مواطن إلى بيروت على التوازي قامت الحكومة اللبنانية بإجراءات فتح عدد كبير من المدارس والمعاهد الفنية، لاستقبال النازحين.

وواصل: «هذا النزوح من الجنوب إلى بيروت استغرق 20 ساعة تحت قصف الاحتلال الإسرائيلي، وفي الأوقات العادية كانت هذه الرحلة تستغرق ساعة واحدة».

https://www.youtube.com/watch?v=ucY_uUNSsUM