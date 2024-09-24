محافظ الأقصر لـ"البوابة نيوز" : تسليم وحدات إسكان الطود بداية العام المقبل

زف المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بشرى سارة لأهالي المحافظة بخصوص وحدات الإسكان في مدينة الطود، موضحا أنه إطلع على ملف موضوع إسكان الطود المتوقف منذ عام 2010، وتم التقابل مع المقاول الخاص بالمشروع، وفي هذا السياق أزف بشرى سارة للحاجزين، أنه سيتم عودة العمل بالمشروع ليتم إنهائه وتسليم الوحدات للمستحقين في بداية عام 2025، مضيفاً "هنفرح أهالينا ونسلمهم وحداتهم قريباً".

وأكد المحافظ في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أنه جاري العمل على الملفات القديمة منها إيجاد مستثمر لمجزر في مدينة القرنة ولمزرعة الأسماك والمواشي في أرمنت لتشغيلهما قريباً، كما أن هناك مساحة 300 فدان غير مستغلة في مدينة الشمس نحاول استثمارها في تخطيط أراضي وإنشاء إسكان جديد أو طرح قطع أراضي للمواطنين.

محافظ الأقصر : اكتشفت مشاكل كثيرة في مراكز الشباب

وقال "خلال جولاتي أيضا اكتشفت مشاكل كثيرة بمراكز الشباب، الحقيقة مش عاجبني مراكز الشباب والأندية على مستوى محافظة الأقصر، وإن شاء الله يكون طفرة في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة".

وتابع المحافظ، سأعمل على تقديم كل الدعم لنجاح كافة الأنشطة الرياضية لأنه لابد من الاهتمام بالشباب بكافة القطاعات سواء الإنشاءات والأندية والملاعب، كما يجب استغلال طاقة الشباب، في فعاليات وورش رياضية مفيدة، لحمايتهم والحفاظ عليهم من أخطار الإدمان والتعاطي وأخطار السوشيال ميديا، وبالفعل بدأنا بتنظيم ملتقى شبابى خلال شهر أغسطس من أعضاء الاتحاد العربى، وتنظيم شعلة بطولة الشركات المصرية والتي نظمها الاتحاد المصرى للشركات على هامش الملتقى، واستضافة منتدى الشباب العربي الأوروبي بمدينة الأقصر بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ووزارة الشباب والرياضة خلال شهر أكتوبر القادم، كما سيتم استضافة البطولة العربية الأفريقية لرياضة الهجن بمضمار مركز شباب النمسا بمدينة إسنا نهاية العام الحالي.