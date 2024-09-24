غارات إسرائيلية على مواقع في سوريا وسط اشتداد الضربات في لبنان

أفادت مصادر إعلامية سورية، اليوم الثلاثاء، بوجود تقارير أولية تشير إلى غارات جوية شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مواقع داخل سوريا.

ووفقًا لمصادر السورية، قامت أنظمة الدفاع الجوي بالتصدي لصواريخ إسرائيلية في سماء مدينة طرطوس.

من جهته، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن انفجارات سُمعت في طرطوس، بينما تم رصد طائرات حربية غير معروفة الهوية تحلق في الأجواء.

وأشار المرصد إلى أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهذا الهجوم الذي يُعتقد أنه إسرائيلي.

وتأتي هذه الضربات الجوية بالتزامن مع العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة التي تستهدف مناطق في لبنان، والتي أسفرت عن وقوع عدد كبير من الضحايا بين المواطنين اللبنانيين.

في السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أنه بصدد تنفيذ حملة عسكرية واسعة النطاق تستهدف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان.

وفيما يتعلق بتقارير أخرى، نفى الجيش الإسرائيلي صحة التقارير التي أوردتها قناة إسرائيلية بشأن تدمير نصف القدرات الصاروخية لحزب الله.

ووفقًا للبيان العسكري، لم تُصدر القيادة الإسرائيلية أي بيانات تتعلق بتدمير 50% من صواريخ حزب الله الدقيقة أو 75% من الصواريخ قصيرة المدى، رغم ما ورد في القناة العبرية.