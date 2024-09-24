رسميًا.. تحديد موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

حددت رابطة الدوري الإسباني «لا ليجا»، اليوم الثلاثاء، بشكل رسمي موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.

ويتصارع برشلونة وريال مدريد قبل موقعة الكلاسيكو على قمة الدوري الإسباني في الموسم الجاري 2024-2025.

🚨 رسمياً | تحديد موعد الكلاسيكو في السانتياغو برنابيو ، وسيكون السبت 26 أكتوبر في الساعة 10:00مساءاً بتوقيت مكة. pic.twitter.com/On2rzMdbqR — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) September 24, 2024

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو

يستضيف ملعب سانتياجو برنابيو معقل الملكي، مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، يوم السبت الموافق 26 أكتوبر 2024.

ووفقًا لما أعلنته رابطة الدوري الإسباني، ينطلق الكلاسيكو في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، في المباراة التي تجمع برشلونة وريال مدريد ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات (العلامة الكاملة)، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 14 نقطة قبل انطلاق الجولة السابعة من الليجا.

وتحظى مباراة الكلاسيكو بين الكبيرين باهتمام واسع على مستوى العالم، خاصة بعد انضمام كيليان مبابي لفريق ريال مدريد، وسطوع نجم جوهرة برشلونة لامين يامال.

ويواجه ريال مدريد حاليًا، ألافيس في الجولة السابعة من الدوري الإسباني، بينما يلتقي برشلونة غدًا بنظيره خيتافي.