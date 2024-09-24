إعلام عبري: 300 صاروخ أطلق من داخل لبنان صوب إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام عبرية، يوم الثلاثاء، أن أكثر من 300 صاروخ أُطلقوا من داخل لبنان باتجاه المناطق الشمالية من "إسرائيل" منذ ساعات الصباح.

بحسب التقارير الإعلامية، سُجلت أضرار جسيمة في أحد المباني بمستوطنة روش بينا، إلا أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات بشرية.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن "حزب الله" كثّف من هجماته الصاروخية على مستوطنات في الشمال، بالتزامن مع إطلاق صافرات الإنذار في صفد وروش بينا وأجزاء من الجليل الأعلى.

كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة أن عدة صواريخ أصابت مستوطنة طمرة، مما أدى إلى وقوع أضرار في بعض المباني هناك، مع تسجيل سقوط أحد الصواريخ على طريق مزدحم.

أشارت التقارير إلى اندلاع عدد من الحرائق في مناطق مفتوحة، بما في ذلك مستوطنة هعماكيم، في أعقاب سقوط الصواريخ، وكذلك رُصد حريق آخر في مستوطنة يوكنعام.

وامتدت الهجمات لتطال مستوطنات أخرى في شمال البلاد مثل عسفيا ودالية الكرمل، التي شهدت هي الأخرى سقوط صواريخ.