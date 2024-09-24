«يويفا» يصدم إيطاليا بسبب نهائي دوري أبطال أوروبا 2027

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الثلاثاء، سحب تنظيم نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2027 من ملعب سان سيرو الشهير بمدينة ميلانو الإيطالية.

كان «يويفا» أعلن سابقًا عن اختيار سان سيرو لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2027، قبل أن يتخذ قرارًا جديدًا بسحب تنظيم النهائي؛ بسبب عدم قدرة مدينة ميلانو على ضمان جاهزية الملعب لاستضافة نهائي كأس ذات الأذنين في الموعد المحدد، وذلك بسبب أعمال التجديد التي تشهدها المنشأة.

سحب تنظيم نهائي دوري أبطال أوروبا من ملعب سان سيرو

وأكد «يويفا» في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، أن قرار سحب الاستضافة جاء بعد دراسة دقيقة للوضع الحالي لملعب سان سيرو، والتأكد من عدم قدرة المدينة على توفير جميع المتطلبات اللازمة لاستضافة مثل هذا الحدث الكبير.

وأشار البيان إلى أن «يويفا» سيعيد فتح باب الترشح لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2027، ومن المتوقع الإعلان عن الملعب المستضيف الجديد خلال الفترة ما بين مايو ويونيو من العام المقبل 2025.

كان ريال مدريد الإسباني، توج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، بعد فوزه على بوروسيا دورتموند الألماني في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب استاد ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

أما بالنسبة للنسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، فمن المقرر أن يقام نهائي البطولة على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ الألمانية يوم 31 مايو المقبل.

وأدخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» نظامًا جديدًا على بطولة دوري أبطال أوروبا بإلغاء دور المجموعات التقليدي، ليشارك 36 فريقًا في مرحلة دوري واحدة، كل فريق يخوض 8 مباريات ضد 8 فرق مختلفة، 4 منها على ملعبه و4 أخرى خارج الديار.