شعبة السيارات تكشف عن تراجع الأوفر برايس على بعض الموديلات لهذا السبب

كشف منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية في مصر عن تراجع الأوفر برايس على بعض السيارات في السوق المحلية.

أسباب تراجع الأوفر برايس

وأضاف زيتون لـ"البوابة نيوز"، أن تراجع الأوفر برايس على بعض السيارات بسبب زيادة المعروض نتيجة تسليم الموزعين دفعات جديدة.

وأوضح، أنه كان هناك سيارات داخل الموانئ المصرية والخارجية، ومع إغلاق الأسيد نمبر ACID Number كان هناك عطلة في كل شيء، وعندما تم فتح الاستيراد بالتدريج للوكلاء الذين قدموا عددًا من الطلبات لمجلس الوزراء للإفراج عن سياراتهم بالموانئ، وفتح الأسيد نمبر، زادت أعداد بعض موديلات السيارات المعروضة لذلك قل الأوفربرايس عليها.

وتابع، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات أن انخفاض الأوفربرايس ليس له علاقة بعمل تخفيضات أو ما شابه ذلك، وبصفة عامة يحدث تراجع فى مبيعات السيارات خلال شهر أكتوبر ومع بداية دخول الجامعات من كل عام ويستمر ذلك الحال حتى نهاية العام، لكن حركة المبيعات ما زالت جيدة ولم ندخل في حالة الركود حتى الآن.