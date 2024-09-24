شعبة السيارات تكشف تفاصيل جديدة عن فتح الاستيراد أمام الوكلاء

كشفت الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة، تفاصيل جديدة عن فتح الاستيراد للوكلاء خلال الفترة الأخيرة.

وقال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، أن الحكومة فتحت مؤخرا باب الاستيراد فقط أمام الوكلاء الذين تقدموا بطلبات إلى مجلس الوزراء قبل وقف الاستيراد، مؤكدا أنها بشكل محدود.

وأضاف زيتون لـ"البوابة نيوز"، أن فتح باب الاستيراد أمام الوكلاء لن يؤثر على الأسعار في السوق المصري كما يعتقد البعض، حيث أن السيارات المستوردة قليلة مقارنة بالطلب.

وأشار إلى أن الوقت الحالي هو الأنسب لشراء السيارات في ظل الارتفاعات المتتالية في الأسعار بسبب قلة المعروض، متوقعا استمرار زيادة أسعار السيارات بشكل كبير خلال الفترة المقبلة بسبب قلة المعروض منها في السوق المصري.