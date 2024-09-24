ماس كهربائي يتسبب في حريق شقة سكنية بـ6 أكتوبر

تسبب ماس كهربائي في نشوب حريق داخل شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، بمحافظة الجيزة، تابزك وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة علي النيران وإخمادها.



وردت إشارة من غرقة عمليات النجدة للحماية المدنية بالجيزة، مفادها نشوب حريق في شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر.

انتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحريق، وأمكن فرض كردون أمني بمحيط موقع النيران، ومنع خطر إمتدادها للعقارات المجاروة، وأمكن السيطرة علي النيران.

ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.