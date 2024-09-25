نجوم الفن يتوافدون على العرض الخاص لفيلم عنب

رصدت عدسة البوابة نيوز فعاليات العرض الخاص لفيلم عنب والذي أقيم بإحدى سينمات التجمع الخامس.

شهد العرض الخاص لفيلم عنب حضور عدد من نجوم الفن والمشاهير ومن أبرزهم أيتن عامر وإلهام شاهين وإسلام إبراهيم وبشرى ومحمود الليثي وإلهام صفي الدين وغيرهم من النجوم.

تدور أحداث فيلم "عنب" في إطار كوميدي، عن ليلة توديع العزوبيه لإتمام زواج أبطال الفيلم حيث تدور أحداثه في اكتشاف ما حدث في تلك الليلة مما وضع أبطال العمل في مواقف كوميدية، والفيلم تنتمي لنوعية الساسبنس الكوميدي.

فيلم "عنب" من بطولة أيتن عامر، إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، نور قدري، وتوني ماهر، محمود حافظ، مع عدد من ضيوف الشرف منهم، محمد رضوان، ولطفي لبيب، ومحمود حافظ، وسامي مغاوري، حسام داغر، وطاهر أبو ليلة، وإنتاج رشا الظنحاني، والفيلم قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، وإخراج أحمد نور.