الكشف على 1049 مواطنًا خلال قافلة مجانية في البحيرة.. صور

نظم فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة في البحيرة، بقيادة الدكتورة بسمة عبد الستار، منسق القوافل العلاجية بالمنطقة، قافلة طبية مجانية في قرية أبوالنوم بكفر الدوار يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 23 و24 سبتمبر 2024، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالخدمات الصحية المجانية.

وأسفرت القافلة عن الكشف على 1049 مواطنًا مجانًا، من خلال توفر 7 عيادات طبية متخصصة، ضمن مبادرة "بداية" التي تأتي ضمن خطة الدولة لتقديم خدمات صحية متميزة وتكثيف الجهود في المناطق المحرومة.

تنوعت أعمال القافلة بين الكشوفات الطبية في تخصصات متنوعة، من عيادة الباطنة والأطفال إلى الجراحة وصولًا إلى تنظيم الأسرة والجلدية، بالإضافة إلى ذلك، توفرت خدمات المعامل والأشعة والسونار، إضافة إلى عيادات الكشف المبكر ولجان علاجية على نفقة الدولة.

تقدم القافلة أيضًا خدمات التثقيف الصحي للمواطنين، إضافة إلى صرف الأدوية من خلال صيدلية القافلة بشكل مجاني، معززة بروح إنسانية تتجلى في الاهتمام الفائق بصحة ورفاهية أبناء المجتمع.