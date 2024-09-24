رئيس مياه الفيوم يتفقد محطة العزب الجديدة

تفقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم اليوم محطة تنقية مياه جنوب الفيوم ( محطة مياه العزب الجديدة المرحلة الأولى) بطاقه تصميمية ٢٤٠ ألف متر مكعب يومي لمتابعة انتظام سير العمل، رافقه المهندس سامي غالي رئيس قطاع المياه والمهندس جمعة علي مدير عام الإنتاج والعقيد محمد كمال مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية ومهندسي التشغيل والصيانة بالمحطة ولجنة من إدارة التفتيش الفني بالشركة.

خلال الجولة شدد النجار على التزام جميع العاملين بكافة مواقع الشركة باليقظة التامة والانضباط وتقدير المسؤولية الملقاة على عاتقهم وانتظام سير العمل.

وحذر من التهاون مع أي تقصير أوخلل في مقتضيات الواجب الوظيفي أو أي نوع من أنواع الإهمال والتقصير.

وشدد النجار على أهمية الصيانة الدورية لكافة محتويات المحطات سواء على مستوى الإنشاءات المدنية أو الكهروميكانيكية ومحابس الدخول والخروج وشبكات نقل المياه بين مراحل التنقية واتباع إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العاملين والمعدات والالات وجعل النظافة والنظام والانضباط أسلوب حياة.

كما تفقد مخزن الشركة بمحطة مياه العزب القديمة ، لافتاً لضرورة تقييم جميع المعدات المستعملة وإعادة تأهيلها والاستفادة منها قدر المستطاع توفيراً للنفقات والاستغلال الأمثل للمساحات الفارغة والتسجيل الدقيق للوارد والصادر بسجلات الخازن.

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