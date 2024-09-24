زواج بالإكراه.. سائق يستعين بصديقه لقتل شاب رفض زواجه من شقيقته بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سائق وصديقه بالسجن المؤبد في قتل شاب بسبب خلافات بينهما لرفض المجني عليه زواج شقيقته من السائق الذي سدد له عدة طعنات أودت بحياته في الحال بالسلام.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين اتفقا فيما بينهما علي ارتكاب الواقعة وأحضرا سلاح أبيض مطواة وبدأت الواقعة بنشوب مشاجرة بين الطرفين وعلي إثرها أخرج المتهمان سلاح أبيض مطواة وطعنا المجني عليه في الحال وتركاه غارقا في دمائه ومنعوا أحد من إسعافه.

وقالت أسرة المجني عليه إن المتهم سئ السمعة ويعمل سائقا وتقدم لطلب الزواج من نجلتهم منذ ما يقرب من شهرين ورفض المجني عليه مقابلة المتهم خاصة أن شقيقته حاصلة علي مؤهل جامعي وأن المتهم الثاني علم أن شقيق الفتاة هو من كان وراء ذلك وقرر التخلص منه وهدد أسرته بقتل المجني عليه وقبل ارتكاب الواقعة بيومين تقابل المتهم مع المجني عليه وهدده وتعدى عليه بالضرب وتجمع الجيران لفض الشجار وقام المتهم باصطحاب صديقه وانتظرا أسفل العقار وتشاجر مع المجني عليه وطعناه عدة طعنات ليسقط المجني عليه غارقا في دمائه ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وتبين أن المتهم الأول استعان بعاطل صديقه وتعديا بالضرب علي المجني عليه أسفل منزله ووجها له طعنتين نافذتين تسببتا في وفاته بعد نقله للمستشفى لإسعافه بدقائق.

وكشفت مناظرة النيابة العامة أن الجثة لذكر في العقد الثالث من عمره مرتدي كامل ملابسه وبه طعنتان في البطن والظهر أدت لهبوط في الدورة الدموية والوفاه في الحال.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا، يفيد بمقتل شاب في منطقة السلام وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

تبين مصرع شاب، أثناء شجار نشب بينه وبين آخرين، وطعنه المتهمين عدة طعنات متفرقة بالجسم باستخدام سلاح أبيض مطواة، ما أودى بحياته في الحال وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي سائق اعترف ارتكاب الواقعة بمساعدة صديقه وتم ضبطه وأرشدوا عن السلاح المستخدم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وحرر محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق. وأحيل للمحاكمة.