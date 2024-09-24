المؤبد والمشدد لتشكيل عصابي يتزعمه عاطل يتاجر في المواد المخدرة بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة ، بمعاقبة عاطل لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة المرج بالسجن المؤبد لاشتراكه وآخرين في تكوين تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة.

تعود تفاصيل الواقعة لمنتصف مايو لعام 2022، بتلقي قسم شرطة المرج عدة بلاغات من الأهالي تضررهم من قيام عاطل بالاشتراك مع آخرين بالترويج للمواد المخدرة وتوزيعها على العاطلين بالمنطقة.

على الفور تم تشكيل فريق من البحث الجنائي بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات وتشكيل فرق بحث لجمع المعلومات اللازمة والتحريات السرية، وتم التأكد من صحة البلاغات.

تم تشكيل عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة واستصدار أمر من النيابة العامة بمراقبة المبلغ عنهم، وبالفعل تم إلقاء القبض على المتهم الأول وبرفقته 3 آخرين حال تواجدهم بإحدى المناطق النائية بمنطقة المرج وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة من جوهر الحشيش المخدر معبأة وجاهزة للتوزيع.

أحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معهم وأقر المتهم الأول بمعاونة الـ 3 متهمين الآخرين بترويج المواد المخدرة على المتعاطين.

جاء في أوراق القضية لسنة 2022 جنايات المرج، والمقيدة برقم 24 لسنة 2022، قيام المتهم «محمد. ص، عاطل» وكل من (ح. ا، عاطل)، و(م. ج، عاطل)، و(ش. ص، عاطل)، بدائرة قسم شرطة المرج، لحيازتهم بقصد الاتجار جوهر مخدر «الحشيش» في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

وجاء في تحريات المباحث التي قام بها النقيب معاون مباحث قسم شرطة المرج، أنه بإجراء عملية شرائية بمعرفة مصدره السري لقطعة من جوهر الحشيش المخدر من المتهم الأول.

وبتفتيش المتهم الأول عُثر بحوزته على 24 قطعة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول للتواصل بعملائهم والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوى لمصلحة الطب الشرعى أن المضبوطات عبارة عن 24 قطعة لمادة سمراء اللون، وثبت أنها لمادة الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.

وتم القبض على المتهمين، ووجهت لهم النيابة العامة، تهمة إحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم إحالتهم إلى محكمة جنايات شمال القاهرة والتي قضت بمعاقبة الأول بالسجن المؤبد ، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، والمشدد 15 سنة لكل من المتهمين الثلاثة الآخرين.