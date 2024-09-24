محافظ الغربية يتابع حملات إزالة التعديات والبناء المخالف بمراكز المحافظة

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ، أن الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، تواصل أعمال الرصد والمتابعة الميدانية، لحالات التعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها الفورية وذلك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية للدولة للقضاء على كافة أشكال التعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الإزالة الفورية.

وشدد المحافظ فى تصريحات صحفية اليوم على ضرورة التصدي لأي شكل من التعديات، مع المرور على الأراضي المستردة لعدم السماح بعودة التعديات عليها مرة أخرى، والعمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

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