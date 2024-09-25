الاحتفال تحت ظلال الخوف.. «الحوثي» تُصعّد من قمع المعارضين مع اقتراب العيد الوطني

ضمن سلسلة الانتهاكات التى تمارسها مليشيا الحوثى المدعومة إيرانيًا بحق الناشطين والقيادات المدنية والأكاديمية والحزبية، وقبل أيام من العيد الوطنى 62 لثورة 26 من سبتمبر، بدأت ميليشيا الحوثى حملة اعتقالات واسعة فى صنعاء ومحافظة إب طالت قيادات مدنية وشبابية وحزبة وأكاديميين فى محاولة للحد من الاحتفالات الشعبية التى تخشى الميليشيا أن تتحول إلى فعاليات مناهضة لها وانتفاضة تقتلعها.

ففى محافظة صنعاء اعتقلت ميليشيا الحوثى الاربعاء الماضي، القيادى فى حزب المؤتمر الشعبى العام، أمين راجح، والأكاديمى الدكتور سعيد الغليسي، بعد اقتحام منزلهما فى العاصمة المحتلة صنعاء، وتم اقتيادهما إلى سجن ما يسمى بـ«جهاز الأمن والمخابرات».

كما أقدمت ميليشيا الحوثي على اختطاف القيادي المؤتمرى أحمد عبد الله العشاري، وكيل وزارة الشباب والرياضة السابق، من أحد شوارع صنعاء واقتادته إلى جهة مجهولة، دون الإفصاح عن مكان احتجازه.

كما أعتقلت ميليشيا الحوثى فى اليوم ذاته، على ثابت جرمل أحد أعضاء اللجنة الدائمة، حيث اقتادته إلى جهة مجهولة، بعد أن داهمت منازله، وروعت أسرته فى صنعاء.

وفى محافظة إب أيضا، أقدمت ميليشيا الحوثى مساء الخميس، على اختطاف ناشطين على خلفية دعوتهما للاحتفال بذكرى ثورة ٢٦ سبتمبر.

وأفادت مصادر محلية، إن مسلحى الميليشيات الحوثية اختطفوا الناشط يحيى الجعشنى فى مدينة إب مركز المحافظة التى تحمل الإسم ذاته، واقتادته إلى جهة مجهولة، بعد أن أعلن الاستعداد للاحتفال بذكرى ثورة ٢٦ سبتمبر.

وأكدت المصادر أن اختطاف ميليشيا الحوثى ليحيى الجعشني، أحد أبناء حى المدينة القديمة، جاء بعد نشره سلسلة منشورات على حسابه الرسمى بموقع فيس بوك، معلنا الاستعداد للاحتفال بذكرى ثورة ٢٦ سبتمبر.

وأشارت المصادر نفسها إلى إقدام ميليشيا الحوثى فى مدينة إب على اختطاف شاب يدعى «أمجد مرعي» من أبناء حى احوال رمضان، لذات السبب، بعد تضامنه مع قيادات حزب المؤتمر التى جرى اعتقالها فى العاصمة المحتلة صنعاء.

كما أقدمت ميليشيا الحوثى على اعتقال النقيب فهد أمين أبوراس فى محافظة إب فى وقت متأخر من مساء الخميس، مع اثنين من النشطاء.

وأوضح مصدر محلي، أن النقيب أبو رأس قبل أن يتعرض لعملية الاختطاف، كان قد أعلن تضامنه إثر اعتقال ميليشيا الحوثى يوم الأربعاء الماضى قياديين فى حزب المؤتمر الشعبى العام بعد اقتحام منزلهما فى العاصمة المحتلة صنعاء، على خلفية دعوتهم إلى الاحتفال بعيد ثورة ٢٦ من سبتمبر.

وأضاف المصدر، أن أبو رأس كان قد نشر مقاطع فيديو على حسابه الرسمى بموقع فيسبوك، فى وقت سابق من يوم الخميس، لمشاهد من ثورة ٢٦ سبتمبر أثناء دحر قوى الظلام الأمامية من صنعاء.

وترى تقارير صحفية أن هذه الاعتقالات تأتى فى ظل تصاعد التوتر الأمنى الذى يعكس مخاوف ميليشيا الحوثى من تزايد المعارضة الشعبية، مع اقتراب الذكرى السنوية لثورة ٢٦ سبتمبر، التى أنهت الحكم الإمامى فى اليمن.

وتسعى الميليشيا من خلال هذه الإجراءات، إلى قمع أى صوت معارض أو مفكر قد يؤثر على سلطتها.

