الهلال يتأهل بصعوبة إلى ثمن نهائي كأس الملك بتخطي البكيرية

حقق فريق الهلال فوزًا صعبًا على نظيره البكيرية بهدف للا شئ، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الملك.

شهد اللقاء غياب العديد من الأساسيين في صفوف الهلال، حيث قرر المدرب خورخي جيسوس إراحة العديد من نجوم الزعيم أمام البكيرية.

نتيجة مباراة الهلال ضد البكيرية

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق الوافد الجديد البرازيلي ماركوس ليوناردو من ركلة جزاء في الدقيقة 39، بعد عرقلة عبد الله الحمدان داخل منطقة الجزاء.

شهد الشوط الأول سيطرة واضحة من الهلال على مجريات اللعب، حيث خلق العديد من الفرص الهجومية، إلا أن القائم حرمهم من هدف مبكر عن طريق ميلينكوفيتش سافيتش.

في الشوط الثاني، دفع جيسوس بالثلاثي ألكسندر ميتروفيتش، سالم الدوسري ورينان لودي، في محاولة لتدعيم خط الهجوم، إلا أن ذلك لم يأتِ بالجديد، حيث فشل الفريقان في هز الشباك مجددًا.

بهذا الفوز، تأهل الهلال إلى دور ثمن النهائي من بطولة كأس الملك بعد تخطيه البكيرية بصعوبة، لينتظر قرعة دور الـ16 التي تقام يوم الخميس المقبل، لمعرفة خصمه في الدور المقبل.