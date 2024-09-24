اقرأ غدا في "البوابة".. إسرائيل تمهد لغزو لبنان

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 25 سبتمبر 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

تمكين الشباب ودعم الاستثمارات

السيسي يوجه بمواصلة وتكثيف العمل على تعزيز الأداء التنموي والسياحي لجنوب سيناء

دعوات دولية لاحتواء التصعيد.. مصر تطالب بالتدخل الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

إسرائيل تمهد لغزو لبنان

الغارات متواصلة على الجنوب.. وحزب الله يستهدف مصنع متفجرات إسرائيلي

وزير الداخلية الفرنسي الجديد يتعهد بالحد من الهجرة

إنهاء الأعمال الوحشية.. مسئولون كبار في الأمم المتحدة يطالبون بوقف الحرب على غزة

ميشيل صبان وأحمد يوسف يعزيان عبد الرحيم علي في وفاة والدته

