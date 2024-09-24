محمد سعد عبد الحفيظ: إسرائيل تسعى لجر إيران إلى حرب إقليمية

قال الكاتب الصحفي محمد سعد عبدالحفيظ، إن إسرائيل هي إبتلاء في المنطقة، موضحًا أنه تم زرع هذا البلاء بالمنطقة حتى تظل في صراعات دائمة، ومن ثم تظل متخلفة عن ركب الغرب الذي يدعي التحضر والتمدد، مؤكدًا أنه لا يستطيع أحد أن يجزم في هذه اللحظة أن السيناريو في الأيام المقبلة هو سيناريو الحرب المسيطر عليها أى سيناريو الحرب الإقليمية الواسعة.

وتابع «عبدالحفيظ»، خلال حواره مع الإعلامي كمال ماضي، ببرنامج «ملف اليوم»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، : «نتعامل مع حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرفة التي لها حسابات خاصة على الأقل فيما هو معلن.. الجزء الغير معلن الذي نستطيع أن نستنبطه من خلال الأفعال والتصاريخ والتاريخ والتراكمات ان هذه الحكومة تنوي أن تتخلص من ما تسميه اعدائها»، موضحًا أن حكومة اليمين الإسرائيلية تسعى إلى التخلص من المقاومة في فلسطين سواء في غزة أو في الضفة الغربية.

وشدد على أن حكومة اليمين الإسرائيلي تسعى ايضًا إلى التخلص من المقاومة في جنوب لبنان تحديدًا حزب الله، وتسعى إلى جر إيران إلى حرب إقليمية ومن ثم تستدعي الولايات المتحدة الأمريكية للوقوف معها في هذه الحرب، مؤكدًا أنه لذلك يستطيع نتنياهو وحكومته أن يحققوا المستهدف غير المعلن من هذه الحرب الدائرة منذ ما يقارب من عام.