كأس كاراباو.. مفاجآت في تشكيل مانشستر سيتي أمام واتفورد

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة واتفورد، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

يستضيف فريق مانشستر سيتي، اليوم الثلاثاء، نظيره واتفورد على ملعب الاتحاد، في لقاء ينطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

شهد تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة واتفورد مفاجآت عديدة، حيث يغيب الهداف النرويجي إيرلينج هالاند عن المباراة.

يقود فيل فودين هجوم السيتي في لقاء الليلة، رفقة جيريمي دوكو وجاك جريليش، حيث قرر جوارديولا إراحة عدد هائل من نجومه، إذ دفع بالبرتغالي ماتيوس نونيز والحارس ستيفان أورتيجا، بالإضافة إلى 4 لاعبين شباب.

ويجلس على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي، كل من: إيدرسون، روبن دياز، ماتيو كوفاسيتش، إلكاي جوندوجان، برناردو سيلفا، جوشكو جفارديول، مانويل أكانجي، سافينيو ورايت.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة واتفورد في كأس كاراباو

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا

خط الدفاع: كايل والكر - جون ستونز - برايثوايت - ريكو لويس

خط الوسط: أوريلي - ماتيوس نونيز - مكاتي

وفي الهجوم: جيريمي دوكو - فيل فودين - جاك جريليش.