ads
الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الأقصر يطالب المواطنين بالصبر لرؤية ثمار المشروعات التي يتم تنفيذها

محافظ الأقصر يتحدث
محافظ الأقصر يتحدث لـ"البوابة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

طالب المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، مواطني المحافظة بالصبر لرؤية ثمار المشروعات التي يتم تنفيذها على قدم وساق بالمحافظة، قائلا "كل ما أود أن أقوله أنني سأبذل قصاري جهده للنهوض بالمحافظة، والعمل علي خدمة الأهالي لتحقيق جميع طموحاتهم، واستكمال مسيرة العمل والتنمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

محافظ الأقصر : الرئيس كلفنا بتوجيهيين أساسيين

وأوضح عمارة، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف المحافظين بتوجيهين اساسيين، هما التواصل المباشر مع المواطنين، ورضا المواطن والذي يندرج تحت أمور كثيرة فيما يخص السلع التموينية ومتابعة الكهرباء وغيرها، بالإضافة إلى فتح مجالات الاستثمارات والإستغلال الأفضل للإمكانيات والموارد المتاحة بالمحافظة ذات الشهرة العالمية التي تضم ثلث آثار العالم.

واختتم محافظ الأقصر تصريحاته "اتمنى الناس متستعجلش ومش هقدر أخلص كل المشاكل مرة واحدة، فأنا أعمل على مرحلة على حدة، وأعدكم أنه بحلول 30 يونيو عام 2025 سيشعرون بطفرة في الخدمات في كل ربوع المحافظة إن شاء الله". 

 

المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر الرئيس عبد الفتاح السيسي الأقصر محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة