محافظ الأقصر يطالب المواطنين بالصبر لرؤية ثمار المشروعات التي يتم تنفيذها

طالب المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، مواطني المحافظة بالصبر لرؤية ثمار المشروعات التي يتم تنفيذها على قدم وساق بالمحافظة، قائلا "كل ما أود أن أقوله أنني سأبذل قصاري جهده للنهوض بالمحافظة، والعمل علي خدمة الأهالي لتحقيق جميع طموحاتهم، واستكمال مسيرة العمل والتنمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

محافظ الأقصر : الرئيس كلفنا بتوجيهيين أساسيين

وأوضح عمارة، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف المحافظين بتوجيهين اساسيين، هما التواصل المباشر مع المواطنين، ورضا المواطن والذي يندرج تحت أمور كثيرة فيما يخص السلع التموينية ومتابعة الكهرباء وغيرها، بالإضافة إلى فتح مجالات الاستثمارات والإستغلال الأفضل للإمكانيات والموارد المتاحة بالمحافظة ذات الشهرة العالمية التي تضم ثلث آثار العالم.

واختتم محافظ الأقصر تصريحاته "اتمنى الناس متستعجلش ومش هقدر أخلص كل المشاكل مرة واحدة، فأنا أعمل على مرحلة على حدة، وأعدكم أنه بحلول 30 يونيو عام 2025 سيشعرون بطفرة في الخدمات في كل ربوع المحافظة إن شاء الله".