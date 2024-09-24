كأس كاراباو.. نكونكو يقود تشكيل تشيلسي أمام بارو

أعلن الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بارو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

يستضيف فريق تشيلسي، اليوم الثلاثاء، نظيره بارو على ملعب ستامفورد بريدج، في لقاء ينطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الفرنسي كريستوفر نكونكو تشكيل تشيلسي أمام بارو، بجانب الأوكراني ميخايلو مودريك، والبرتغالي جواو فيليكس.

ويجلس إنزو فيرنانديز على مقاعد بدلاء البلوز رفقة بن تشيلويل، في ظل غياب المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون.

يخوض تشيلسي مباراة اليوم، بعدما اكتسح وست هام يونايتد بثلاثية نظيفة، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل تشيلسي لمواجهة بارو في كأس كاراباو

حراسة المرمى: فيليب يورجينسن

خط الدفاع: مالو جوستو - أكسيل ديساسي - بنوا بدياشيلي - ريناتو فيجا

خط الوسط: تشيزاري كاسادي - كيرنان هال - جواو فيليكس

وفي الهجوم: بيدرو نيتو - كريستوفر نكونكو - ميخايلو مودريك.