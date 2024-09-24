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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عاطل سرق عقارا تحت الإنشاء بـ15 مايو

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت نيابة 15 مايو والتبين، اليوم بحبس عاطل، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة عقار تحت الإنشاء بمدينة 15 مايو.

اعترف المتهم خلال التحقيقات، بإرتكابه 8 وقائع سرقة بأسلوب السحب والقص.
 

ونجحت قوة أمنية من ضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، في ضبط عاطل له معلومات جنائية، بدائرة القسم، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل العقارات تحت الإنشاء، بأسلوب السحب والقص، وبحوزته كمية من الأسلاك الكهربائية مجهولة المصدر وسخان غاز وعداد مياه.

بمواجهته اعترف بإرتكاب 8 وقائع سرقة لعقارات تحت الإنشاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

15 مايو 8 وقائع سرقة 4 أيام علي ذمة التحقيقات الاسلاك الكهربائية بتهمة سرقة ب15 مايو