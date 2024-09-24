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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

السبت.. «الصحفيين» تنظم ندوة ومعرض بورتريه احتفالًا بمئوية فؤاد المهندس

المهندس
المهندس
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تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين احتفالية بمئوية الفنان الراحل فؤاد المهندس، وذلك ضمن فعاليات معرض نقابة الصحفيين للكتاب.
تبدأ الاحتفالية يوم السبت 28 سبتمبر الساعة 6 مساءً بافتتاح معرض بورتريه عن الفنان الراحل بمشاركة 15 من فناني الكاريكاتير بنقابة الصحفيين.
وتعقد ندوة بعنوان "مائة عام على ميلاد الأستاذ.. في حب فؤاد المهندس" الساعة 7 مساءً بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع، تتحدث خلالها الإذاعية الكبيرة إيناس جوهر رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، والفنان محمد أبوداود، ومحمد فؤاد المهندس نجل الفنان الراحل، يدير الندوة الكاتب الصحفي والناقد أيمن الحكيم.  
 

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين احتفالية بمئوية الفنان الراحل فؤاد المهندس وذلك ضمن فعاليات معرض نقابة الصحفيين للكتاب تبدأ الاحتفالية يوم السبت 28 سبتمبر الساعة 6 مساء بافتتاح معرض بورتريه عن الفنان الراحل بمشاركة 15 من فناني الكاريكاتير بنقابة الصحفيين