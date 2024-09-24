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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سعر كيلو الطماطم هيوصل 8 جنيهات بعد شهرين .. تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن هناك ارتفاع غير مبرر في أسعار بعض أصناف المنتجات الزراعية وصل إلى 70 و80%.

وأوضح النجيب خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق المحلية يرجع إلى انخفاض الإنتاج الزراعي بنحو 50% لبعض الأصناف.
وتابع : نحن الآن مقبلين على مواسم شتوية، ومن المتوقع أن يتم طرح وإنتاج العديد من أنواع المنتجات الزراعية الشتوية في الأسواق بعد انتهاء العروة الصيفية، ومن ثم سيتم تخفيض الأسعار.

وتوقع النجيب أن يكون هناك انخفاض تدريجي بحيث يصل كيلو الطماطم إلى 8 جنيه بعد شهرين، وذلك بسبب ظهور العروة الشتوية وطرحها في الأسواق.

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