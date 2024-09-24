وزير الشباب يبحث مع مؤسسة بهية تعزيز الشراكة الثنائية والتعاون المشترك

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعا مع ممثلين عن مؤسسة بهية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسة.

وأبرز ما تم بحثه خلال اللقاء، اقتراح إنشاء مركز للتنمية الشبابية يحمل اسم "بهية"، وذلك بهدف توفير بيئة محفزة للحالات الخاصة بالمؤسسة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وتقديم برامج تدريبية وورش عمل في مختلف المجالات التي توفر الدعم والتوعية الكاملة لهم.

كما تم الاتفاق على التنسيق بين الوزارة والمؤسسة لضمان نجاح فعاليات ماراثون "بهية"، والمقرر تنفيذه أكتوبر المقبل، وذلك إيماناً بأهمية الرياضة في حياة الشباب ودورها في تعزيز الصحة البدنية والنفسية.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة على أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي في تحقيق التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن مؤسسة بهية تعد شريكًا أساسياً في مجال خدمة المجتمع، مثمناً التأثير الإيجابي لمؤسسة بهية على المجتمع المصري والمرأة المصرية، مثمناً الشراكه والتعاون بين الوزارة والمؤسسة في إطار خطة الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطن المصري والمرأة المصرية كونها عماد المجتمع.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالمستوى المتقدم للخدمات الطبية للمرضى، ودور المستشفى في نشر الوعي، والحث على إجراء الفحوصات اللازمة في إطار الكشف المبكر والوقاية من المرض، لافتاً إلى توافر أحدث الأجهزة الطبية العلاجية بالمستشفى، وتوفير سبل العلاج لمحاربات المرض، مشيراً الى الشركة بين الوزارة والمؤسسة من خلال تنفيذ ندوات توعوية في العديد من مراكز الشباب والرياضة على مستوي الجمهورية بالتعاون مع مؤسسة بهية.

ومن جانبهم، أشاد ممثلو مؤسسة بهية بالجهود التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة لدعم الشباب، مؤكدين على أهمية هذا التعاون المشترك في تحقيق الأهداف المشتركة.

حضر اللقاء المهندس ماجد حمدي عضو مجلس إدارة مؤسسة بهية، واللواء ممدوح الحصري مساعد رئيس مجلس الأمناء للعلاقات الحكومية، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.