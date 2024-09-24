أمير قطر: ممارسات إسرائيل في قطاع غزة جريمة حرب وإبادة جماعية

أكد أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني أن ممارسات إسرائيل في قطاع غزة جريمة حرب وإبادة جماعية.

وقال حمد آل ثاني، في كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة هو الأكثر همجية وبشاعة وانتهاكا للمواثيق، ومن المؤسف عدم حصول فلسطين على عضوية دائمة في الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن استمرار المأساة الإنسانية للشعب الفلسطيني وصمة عار في جبين المجتمع الدولي، لافتا إلى أن العالم أمام كارثة إنسانية في غزة والأراضي الفلسطينية جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

وقال إن المجتمع الدولي يتحمل تبعات ما يجري للشعب الفلسطيني من إبادة جماعية، موضحا أن على المجتمع الدولي مواصلة جهوده الإنسانية لإغاثة الشعب الفلسطيني ومواصلة دعم وكالة الأونروا.

وأكد على مواصلة جهود الوساطة مع مصر والولايات المتحدة لحل النزاعات بالطرق السلمية رغم التحديات ومحاولات عرقلة هذه الجهود، مشددا على أن قيام دولة فلسطينية مستقلة مصلحة مشتركة للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ولن يتحقق إلا من خلال شريك جاد.

وأعرب عن تطلعه لوقف شامل لإطلاق النار وتسوية الأزمة في اليمن على أساس مخرجات الحوار الوطني، كما أكد على ضرورة الحوار بين الأطراف السورية كافة بما يحقق تطلعات الشعب ويحقق وحدة الدولة وسيادتها.

وبشأن الوضع في السودان، قال أمير دولة قطر إنه ينبغي وقف القتال في السودان، مشيرا إلى دعم الجهود الإقليمية كافة لإنهاء الأزمة بما يضمن وحدة مؤسسات الدولة.