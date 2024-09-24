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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إسرائيل تعلن إطلاق "موجة جديدة" من الغارات الجوية على مواقع لحزب الله

غارة إسرائيلية على
غارة إسرائيلية على لبنان
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إطلاق موجة جديدة من الغارات الجوية واسعة النطاق ضد مواقع لحزب الله اللبناني.

وأشارت صحيفة ( تايمز أوف إسرائيل)، في نسختها الصادرة باللغة الإنجليزية، إلى أن هذه هي الموجة الرابعة من الهجمات على لبنان اليوم.

واستهدفت الهجمات الإسرائيلية السابقة مواقع لحزب الله في جنوب لبنان وسهل البقاع.

يُشار إلى أن التوترات احتدمت بين حزب الله اللبناني وإسرائيل مع شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على عدة مناطق في الجنوب اللبناني أدت الى استشهاد أكثر من 500 لبناني.

الجيش الإسرائيلي حزب الله إسرائيل لبنان