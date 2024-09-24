هاني رمزي يكشف أسباب ابتعاده عن المسرح.. شاهد

أُقيم اليوم الثلاثاء المؤتمر الصحفي للإعلان عن التفاصيل الكاملة للنسخة السابعة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية.

وقال هاني رمزي خلال المؤتمر: "كنت في مسرح الطفل، وكان الدور الذي سأقدمه هو دور الأسد، لم أجد نفسي وقتها، وقررت الاستقالة، أتمنى تحسُّن الظروف المادية للمسرح حتى يُقبل عليه الفنانون مثلما كان يحدُث سابقا، أتمنى من الدولة تخفيض ضرائب الملاهي على المسرح، وتقليل إيجار المسارح، ودعمه حتى تكون لدينا مكتبة حديثة للمسرح".

يأتي المؤتمر الصحفي بحضور الفنانين نيللي وهاني رمزي والدكتور أسامة رؤوف رئيس المهرجان.