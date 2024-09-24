«الطفولة والأمومة» واليونيسيف ينقاشان سبل التعاون في مبادرة «بداية»

استقبلت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وفدا من منظمة يونيسف وذلك لبحث سبل تعزيز سبل التعاون لتنفيذ خطة العمل المشتركة بين الجانبين والتي تم توقيعها من أجل تنفيذ حزمة من الانشطة والبرامج الخاصة بتمكين وحماية الطفل ودعم حقوقه والعمل على انفاذها وفقا لمصلحة الطفل الفضلى، فضلا عن تحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة وذلك بما يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

ووجهت الدكتورة سحر السنباطي، بسرعة تنفيذ خطة عمل تتضمن العديد من الأنشطة الخاصة بمحاور التمكين، والحماية، والمشاركة، فضلا عن تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة وتنفيذ التوصيات الختامية للجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة والتي جاءت تعقيبًا على تقرير مصر الدوري الخامس والسادس.

وأشارت "السنباطي"، الى ان الاجتماع ناقش عددا من البرامج التي ينفذها المجلس بالتعاون مع يونيسف كبرنامج مناهضة تشويه الاعضاء التناسلية للإناث، حيث تم التأكيد على إعداد ورقة سياسات "التمكين الشامل لضحايا تشويه الأعضاء التناسلية للإناث" والمعروف بالختان، فضلا عن الاستمرار في التوعية من أجل القضاء على هذه الجريمة.

وأضافت " السنباطي" ان الاجتماع تطرق الى مناقشة سبل التوسع في تنفيذ أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي" والتي تحظى برعاية السيدة الأولى انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى مبادرة "صاحبوهم تكسبوهم" والتي تشمل توعية الأهالي ومقدمي الرعاية بتعديل السلوكيات الخاطئة لدى الأطفال ودعم الآباء والأمهات في تخطى التحديات التي تواجههم خلال تربية الأبناء في جميع المراحل العمرية بداية من فترة الطفولة المبكرة مرورا بفترة المراهقة ومشكلاتها وكيفية التغلب عليها، فضلا عن حماية الأطفال من مخاطر سوء استخدام الإنترنت وتقديم أفضل الطرق والممارسات لتفادي تلك المخاطر مع إيجاد حلول بديلة وآليات للإبلاغ حال تعرض الأطفال للعنف والإيذاء.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، على أن الشراكة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة يونيسف هي شراكة قوية وممتدة وأتت بثمارها في العديد من الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها على مدار عقود.

ومن جانبهم اكدوا ممثلي منظمة يونيسف على تقديم كافة سبل الدعم من أجل تنفيذ خطة العمل المشتركة ومساندة المجلس القومي للطفولة والأمومة في العديد من البرامج التي ينفذها من أجل حماية ودعم حقوق الأطفال.