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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ريال مدريد يواجه ألافيس بالقوة الهجومية الضاربة

ريال مدريد
ريال مدريد
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أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ألافيس، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

يستضيف فريق ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، نظيره ألافيس على ملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل ريال مدريد مواجهة ألافيس، بالقوة الهجومية الضاربة، المتمثلة في الرباعي: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، جود بيلينجهام.

ويجلس على مقاعد بدلاء الملكي، لوكا مودريتش وأردا جولر والبرازيلي الشاب إندريك فيليبي وفران جارسيا.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة، خلف برشلونة المتصدر بفارق 4 نقاط، بينما يأتي ألافيس ثامنًا وفي رصيده 10 نقاط.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة ألافيس في الدوري الإسباني 

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيرلاند ميندي - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجير - لوكاس فاسكيز

خط الوسط: جود بيلينجهام - فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو جوس.

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