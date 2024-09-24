محافظ الشرقية يعقد اجتماعًا لمتابعة تطبيق منظومة تراخيص المحال العامة

عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اجتماعًا موسعًا لمتابعة تطبيق منظومة تراخيص المحال العامة وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019 مؤكدًا ضرورة تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالمواطنين المتقدمين للحصول على التراخيص.

جاء ذلك اليوم بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد نعمة كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور مجدي الحصري مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية والرائد رامي عادل مسؤول التراخيص بمديرية الأمن والمهندسة نهي العزازي مدير عام الإدارة الهندسية والمهندسة أميرة عبيد المشرفة على المراكز التكنولوجية والمهندسة أميرة الشحات مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام والكيميائية رحاب عبد الحميد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل والأستاذ أحمد عبد المنعم بالهيئة القومية لسلامة الغذاء ومحمد عبد الهادي بجهاز شؤون البيئة ومسؤولي تراخيص المحال بالمراكز والمدن والأحياء.

بدأ محافظ الشرقية الإجتماع بالتأكيد على ضرورة تطبيق قانون المحال التجارية رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له والصادرة من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، والذي يمكن المواطن من ممارسة نشاطه تحت مظلة الدولة ويًساهم في دفع عجلة التنمية والنهوض بالإقتصاد وفتح مجالات جديدة للإستثمار.

كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات التوعية للمواطنين وأصحاب المحال العامة بالتيسيرات الواردة بالقانون وتبسيط الإجراءات من خلال الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية المسئولة عن تراخيص المحال، من خلال التعامل مع جهة واحدة وفق معدل زمني مناسب مع إلتزام المركز بإصدار الترخيص خلال شهر إذا كان طالب الترخيص مستوفياً للإشتراطات العامة والخاصة.

كما استعرض المحافظ الموقف التنفيذى لتراخيص المحال التجارية التي تم حصرها بمختلف مراكز المحافظة وعدد المرخص منها، موجهاً رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الدورية لتنفيذ القانون وعقد إجتماعات مكثفة مع مديرى المراكز التكنولوجية للوقوف على المعوقات التي تقابلهم في التنفيذ لحلها فوراً مع إسراع الخطى في إنهاء إجراءات التراخيص التي يتقدم بها المواطنون حرصاً على تحقيق المصلحة العامة للجميع.

وخلال الإجتماع قرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام تكون مختصة بالمرور على المحال التجارية ومراجعة التراخيص الخاصة بها والتنبيه على المخالفين بسرعة التقدم لإنهاء إجراءات توفيق الأوضاع طبقاً للقانون وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على تحقيق أعلى معدلات للإنجاز بشأن توفيق الأوضاع لأصحاب المحلات بما يُساهم في الحفاظ على المال العام والذي ينعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.