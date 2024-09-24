أمير قطر: الوساطة خيارنا الإنساني والسياسي بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة

قال أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، إن ممارسات إسرائيل في قطاع غزة جريمة حرب وإبادة جماعية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة هو الأكثر همجية وبشاعة وانتهاكا للمواثيق الدولية.

وأضاف في كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعرضتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه من المؤسف عدم حصول فلسطين على عضوية دائمة في الأمم المتحدة، واستمرار المأساة الإنسانية للشعب الفلسطيني وصمة عار في جبين المجتمع الدولي.

وتابع: "العالم أمام كارثة إنسانية في غزة والأراضي الفلسطينية جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، والمجتمع الدولي يتحمل تبعات ما يجري للشعب الفلسطيني من إبادة جماعية".

وواصل: "الوساطة هي خيارنا الإنساني والسياسي بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة، ونواصل جهودنا الإنسانية لإغاثة الشعب الفلسطيني ونواصل دعمنا لوكالة الأونروا".

واستكمل: "قيام دولة فلسطينية مستقلة مصلحة مشتركة للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ولن يتحقق إلا من خلال شريك جاد، ونتطلع لوقف شامل لإطلاق النار وتسوية الأزمة في اليمن على أساس مخرجات الحوار الوطني".

واختتم: "نؤكد ضرورة الحوار بين الأطراف السورية كافة بما يحقق تطلعات الشعب ويحقق وحدة الدولة وسيادتها، ونؤكد على ضرورة وقف القتال في السودان وندعم الجهود الإقليمية كافة لإنهاء الأزمة بما يضمن وحدة مؤسسات الدولة".