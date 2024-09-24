«تاج الدين»: وفيات أسوان الـ 5 ترجع لإصابتهم بأمراض مزمنة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الوضع الصحي في أسوان مطمئن تماما ومعظم الحالات استجابت للعلاج واتوجه بالشكر لجامعة أسوان بعد تقديم كافة الرعايه الصحية لكل المواطنين، وهناك استنفار كبير تشهده المؤسسات الصحية بمحافظة أسوان لمتابعة الوضع الصحي.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “الخلاصة” المذاع عبر فضائية المحور، مع الإعلامية هبه جلال، إلى أن هناك 5 حالات وفاة بين مصابي أسوان بسبب اصابتهم بأمراض مزمنة ولا يمكن ربطهم بالمياه.

وأشار الدكتور عوض تاج الدين، أن الرئيس السيسي يتابع لحظة بلحظة كل التقارير الخاصة بالوضع الصحى في المناطق التي أصيب بنزلات معوية في أسوان.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن محافظة أسوان يوجد بها التأمين الصحي الشامل وأيضا مبادرات الكشف المبكر عن الأطفال فكل هذا ينعكس على الاهتمام بحياة المواطن المصري.