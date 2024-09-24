فارس مجدي.. مبرمج محترف فاز بالمركز الثاني في مسابقة “الخوارزمي الصغير"

في ظل انتشار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ،.نجد دائما نماذج مبهرة. في مجال التكنولوجيا ومنها فارس مجدي، استطاع أن يتفوق في مجال التكنولوجيا وينافس علي مستوي الوطن العربي بالرغم من أنه بعمر ١٥ عاما.

يروي فارس مجدي لـ “البوابة نيوز” أنه من أبناء محافظة الدقهلية مركز منية النصر من قرية الرياض، وهي التي ولدت وعشت بها كل عمري. وانا مصمم ومبرمج مواقع ويب.

بدأ رحلته في مجال التكنولوجيا منذ عمر الحادية عشرة تقريبا، فى عام 2019 ، حيث لاحظت اسرته شغفه الكبير بالحاسوب والتكنولوجيا،

وتابع ان والده شجعه علي الاشتراك في برنامج برمجة لتطوير موهبته مشيرا الى أنه استمر في المجال التكنولوجي وانضم الى "إدارة الموهوبين والتعلم الذكي"بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية ،

وأشار الى أن المسؤلين بالمركز شجعوه علي تطوير موهبته ، فتعلم حوالي خمس لغات برمجة جديدة، بالإضافة إلى الانضمام إلى "مبادرة أشبال مصر الرقمية" المقدمة من وزارة الاتصالات بالتعاون مع عدد من الشركات الأمريكية .

وتابع مجدي أنه تعلم تسع لغات برمجة في نفس المجال الخاص بـ “برمجه وتصميم مواقع الويب” واشترك في العديد من المسابقات والمنح."

وقال مجدى : في البداية.بدأت رحلتي في البرمجة بتعلم لغة "Visual Basic"، رغم أنها لم تكن أفضل بداية، لكن عوضت ذلك من خلال الالتحاق بكورس شامل زودني بمعرفة كل ما يتعلق بالحاسوب، سواء من حيث الأنظمة البرمجية أو المكونات الداخلية.وبعد إتقاني لهما، انتقلت لتعلم لغة JavaScript،

واضاف : انطلقت في مجال المونتاج والتصوير الفوتوغرافي، وتعاونت مع العديد من الأشخاص في بيئات عمل متنوعة ومختلفة و اشترك في العديد من المسابقات بعضها جماعيه واكثرها فرديه

وأكد مجدى حصوله على درع المركز الاول بالمعرض العلمي السابع في المكتبه المركزيه بجامعه المنصوره - درع الفوز بالمركز الثاني لعام 2024 والخامس لعام 2023 علي مستوي الوطن العربي في مسابقه هيكاتون “الخوارزمي الصغير” ، وحصد درع الفوز بمسابقه “راقٍ بأخلاقي” ،ودرع الفوز بمسابقه اللغه العربيه وحمل لقب “فخر الرياض” درع الفوز بالمركز الثاني بمسابقه مواهب مصريه ،ودرع التفوق في المجال العلمي ودرع المركز الأول بمسابقه الموهوبين 2024.

ولفت الى أنه حصل علي ميداليه المركز الثالث و الميدالية البرونزية في مجال العلوم بمسابقه Neo science Olympiad ،، واجتاز المستوي الثاني من مبادره اشبال مصر الرقميه المقدمه من وزاره الاتصالات بالتعاون مع شركه أجنبية.

وأوضح " مجدي' أنه تأهل للمستوي الثالث وحصل علي المركز الثاني في مسابقه مواهب مصريه ، وكرم لاتمام برنامج صمم وابدع الرمضاني “الجماعي” 2023 .

وتابع”انه حصد المركزالأول بمسابقه الابداع طموح , وشهاده تفوق المركز اول مدارس بمعرض الجامعه بالمنصوره - وشهاده الحصول علي المركز الخامس علي مستوي الوطن العربي بمسابقه الخوارزمي الصغير ،وشهاده تميز المعرض الختامي لصيف 2023 ،

و شهاده تميز لمسابقه القندس المصري -والمركز الاول في مهرجان الطفل الدولي المبدع علي مستوي الشرق الاوسط - المركز الاول بمسابقه الاسبوع العربي للبرمجه “حماعيه” عام.2022.

وأشار مجدى الى أنه حصل علي شهاده مشاركه بمعرض isef العلمي ، وشهاده المشاركه بالمعرض العلمي السابع بجامعه المنصوره في بالانشطه الرياضيه التكنولوجيه ،وشهاده مركز الشباب للتفوق العلمي بمعرض الحاسب الالي ، وحصد 33 شهاده من الاسبوع العربي للبرمجه بجامعه الدول العربية.