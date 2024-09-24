الخميس في «الصحفيين».. عرض مسرحية "وشوش" المأخوذة عن نص "لما روحي طلعت"

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين عرضا لمسرحية " وشوش " المأخوذة عن النص المسرحي "لما روحي طلعت" الحائزة على عدد من الجوائز للكاتب مصطفى حمدي، ومن إخراج مينا مكرم، تُقَدم المسرحية فِرقَة (أفانسيه) المسرحية للهواة.

تعرض مسرحية "وشوش" على مسرح النقابة يوم الخميس ٢٦ سبتمبر الساعة ٧ مساء على مسرح النقابة بالدور الأرضي ضمن فعاليات معرض نقابة الصحفيين للكتاب، وهي مُعالَجة للنص الأصلي (لما روحى طلعت )، وتدور أحداثها في قالب كوميدي خيالي عن شخص لا يشعر بذاته أو بتقدير المجتمع له ويقرر الانتحار وحينها تتجسد له روحه وتواجهه مُقَررةً الرحيل عنه عقابًا له، ما يقوده إلى رحلة بحث عن روحه بصحبة صديقه وأحد الدجالين الذي يعرض عليه أرواحًا مختلفَة بين روح عضو عصابة وفتاة لعوب وشاب مُدلل وبلطجي، وتتوالى الأحداث.