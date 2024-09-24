«الصحفيين» تحتفي بـ"١٥٠ عاما على مجلة روضة المدارس".. وتسأل: لماذا اختفت الصحافة المدرسية؟

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين ندوة بعنوان "١٥٠ عاما على مجلة روضة المدارس.. لماذا اختفت الصحافة المدرسية؟"، وذلك ضمن فعاليات معرض نقابة الصحفيين للكتاب.



تناقش الندوة التي تقام يوم الخميس ٢٦ سبتمبر بقاعة طه حسين بمقر النقابة في الدور الرابع الساعة 6 مساء، التعريف بتاريخ الصحافة المدرسية وأهمية عودتها، من خلال عرض لتاريخ مجلة "روضة المدارس"، التي بدأت في مصر عام ١٨٧٠م، وكانت سببًا في تخريج صحفيين، وكتّاب كبار، يتحدث خلالها، الكاتب والمفكر د.خالد عزب والكاتب والباحث د. رامي عطا صديق أستاذ الصحافة والإعلام، ود.سحر حسن أحمد الباحثة بمركز تاريخ مصر المعاصر بدار الكتب والوثائق القومية، ويدير الندوة الكاتب الصحفي محمد شعير مدير تحرير مجلة أخبار الأدب، والدعوة عامة.

