بعثة منتخب مصر لجمباز الإيروبيك تتوجه إلى إيطاليا للمشاركة في بطولة العالم

غادرت بعثة منتخب مصر لجمباز الإيروبيك اليوم ارض الوطن متجهة الي مدينة بيسارو الأيطالية للمشاركة في بطولة العالم في الفترة من 27 الي 29 سبتمبر الجاري.

يمثل منتخب مصر:

باسل الزامك

يوسف محمود

عمر المراغي

معاذ علي

عمر مرجان

هنا عبدالله

تقي البشاري

نورا الحناوي

مي السيد

منال محمد

ملك حيده

ملك مصطفي

المدربين

الخبيرة/ Eva Szloboda

الكابتن/ محمد عكاشة

الكابتن/ محمد الخواجة

واختتمت مؤخراً منافسات النسخة الثامنة عشرة من بطولة أفريقيا لجمباز الأيروبيك التي استضافتها مصر خلال الفترة من 13 وحتى 15 سبتمبر الجاري على صالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، بمشاركة 9 منتخبات وهي: "بنين - كاب فيردي - الجزائر - المغرب - مالي - جنوب أفريقيا - تونس - توجو - بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة"، بإجمالي 110 لاعب ولاعبة .

في ختام البطولة الافريقية اعتلى جمباز الايروبيك المصري صدارة القارة السمراء

من جانبه؛ أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ان رياضة الجمباز تتطور بشكل كبير وغير مسبوق وأن منتخب مصر اصبح واحد من أقوى المنتخبات الأفريقية ومنافس قوي فى البطولات الدولية

وثمنَ رئيس الاتحاد المصري للجمباز؛ جهود الدولة المصرية مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، من أجل استمرار استقرار منظومة عمل الرياضة المصرية في طريق ريادتها والدعم الكامل لتنظيم البطولات الدولية والقارية.