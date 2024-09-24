كأس الملك.. لوران بلان يعلن تشكيل اتحاد جدة لمواجهة العين

أعلن الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة العين، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الملك.

يستضيف فريق اتحاد جدة، اليوم الثلاثاء، نظيره العين على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يتواجد البرازيلي فابينيو أساسيًا في تشكيل اتحاد جدة أمام العين؛ حيث يعد ضمن الكتيبة الأساسية للاتحاد في ظل خوض بلان اللقاء بالعناصر الاحتياطية.

ويجلس المخضرم الفرنسي كريم بنزيما على مقاعد البدلاء، رفقة مواطنه نجولو كانتي، والجزائري حسام عوار.

ويسعى اتحاد جدة للفوز على العين، والتأهل للدور المقبل في بطولة كأس الملك؛ لمصالحة جماهيره بعد خسارة كلاسيكو الدوري السعودي أمام الهلال يوم السبت الماضي.

تشكيل اتحاد جدة لمواجهة العين في كأس الملك

حراسة المرمى: رايكوفيتش

خط الدفاع: معاذ فقيهي - سعد الموسى - فابينيو - فواز الصقور

خط الوسط الدفاعي: ماريو ميتاي - حامد الغامدي

خط الوسط الهجومي: عبد الإله هوساوي - عبد العزيز البيشي - عبد الرحمن العبود

وفي الهجوم: صالح الشهري.