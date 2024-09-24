محافظ الأقصر لـ"البوابة نيوز": ملف الصرف الصحي والاستثمار أكبر تحدٍّ نواجهه حاليا

أكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، أنه فيما يخص مشروعات حياة كريمة، ستشهد الأقصر تحولا كبيرا، عقب انتهاء المشروعات القومية ضمن المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، والتي تعد ملحمة لتحويل القرى لمدن متكاملة الخدمات.

وأضاف عمارة، لـ"البوابة نيوز" نحن بالفعل أنهينا العمل بالمرحلة الأولى بمدينتي إسنا وأرمنت بنبسة 93 %، وتم خلال الفترة الماضية الانتهاء من 368 مشروعًا حتى الآن، ويجرى استمرار العمل في 324 مشروعًا خلال تلك الفترة، بتكلفة إجمالية تفوق الـ9.9 مليار جنيه لخدمة أكثر من 600 ألف مواطن في مدينتى إسنا وأرمنت، وسننهي المشروع بشكل كامل خلال شهر يونيو المقبل سواء مرافق أو تشغيل مراكز الخدمات، بالإضافة إلى بدء المرحلة الثانية للمبادرة في مركزي البياضية والقرنة.

الصرف الصحي والاستثمار أبرز التحديات

وتابع محافظ الأقصر، منذ توليت المهمة وأنا أقوم بجولات في جميع المدن والمراكز لتفقد المشروعات التنموية كذلك التعرف علي مشاكل المواطنين، ووجدت أن توصيل خدمة الصرف الصحي هو أول تحدي في أغلب القرى والنجوع المصرية، فبعد توصيل هذه الخدمة يفتح مجال للغاز الطبيعي والطرق وغيرها من الخدمات التي يشعر بها المواطن، وثاني تحدي هو عمل خريطة استثمارية للمحافظة تضم كافة الأنشطة من زراعة وصناعة وسياحة، وفتح مجال الاستثمار لكافة الراغبين وخلق فرص عمل للشباب ونساعدهم لبدء حياتهم، خاذة وأن الحد من البطالة لن يتم إلا بالتوسع فى المشروعات التنموية والتي اعتبرها من أولويات عملي خلال الفترة المقبلة.