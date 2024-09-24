ضبط سيدة بالإسكندرية لقيامها باستغلال ابنتيها وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الثلاثاء، من ضبط سيدة بالإسكندرية لقيامها باستغلال نجلتيها وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات) بإستغلال نجلتيها وتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء العام وبثها عبر عدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى (تيك توك – إنستجرام – يوتيوب) بهدف زيادة نسبة المشاهدة وتحقيق أرباح مادية.

عقب تقنين الاجراءات تم ضبطهن بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية ، وبحوزتهن (مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" – 3 هواتف محمولة "بفحصها فنياً تبين إحتوائها على دلائل وآثار تؤكد نشاطهن" – أدوات التصوير).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

