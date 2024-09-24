لمناقشة تطوير الغردقة.. محافظ البحر الأحمر يجتمع مع شرطة المرافق والمرور

عقد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا اليوم الثلاثاء مع إدارات المرور والمرافق، حيث تمت مناقشة مجموعة من المحاور المهمة المتعلقة بتحسين مدينة الغردقة، التي تعتبر واحدة من أبرز الوجهات السياحية في مصر.

في بداية الاجتماع، أشاد المحافظ بالتغييرات الإيجابية الملحوظة التي طرأت على المدينة، مشيرًا إلى أهمية جهود إدارة المرور والمرافق في تحسين الأوضاع.

وأكد حنفي على أن التعاون بين جميع الجهات التنفيذية هو المفتاح لتحقيق الأهداف المرجوة.، ولفت إلى أن مدينة الغردقة ومرسى علم تمثلان ثلث موارد السياحة في مصر، مما يستدعي تكثيف الجهود وتوجيه الاستثمارات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

خطط شاملة لتطوير البنية التحتية وتحسين الذوق العام

شدد حنفي على أهمية رفع كفاءة المدينة من جميع النواحي، بما في ذلك تحسين الذوق العام والمظهر الحضاري. وأكد على ضرورة التعامل مع الباعة الجائلين والمظاهر غير اللائقة التي تؤثر سلبًا على صورة المدينة السياحية. كما تم طرح خطة لإعادة تخطيط حركة المرور في المدينة، حيث وجه المحافظ بإعادة تصميم المطبات وفقًا لمعايير عالمية، مع التركيز على الأماكن الحيوية مثل المدارس والمستشفيات والملاعب وغيرها ، لضمان سلامة الأطفال والمارة.

إجراءات صارمة ضد السائقين المتهورين

وفيما يتعلق بالسلامة المرورية، أكد المحافظ على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة ضد السائقين الذين يثبت أنهم يقودون بشكل متهور وخاصة بالافراح . وأوضح أنه سيتم سحب الرخص من المخالفين، مع استخدام كاميرات المراقبة لتعقب المخالفات المرورية، وذلك لضمان حماية المواطنين وتقليل الحوادث المرورية.

تنظيم الباعة الجائلين وتحديث إشغالات الكافيتيريات

تطرق الاجتماع إلى قضية تنظيم الباعة الجائلين وعربات الطعام المتنقلة، حيث شدد حنفي على ضرورة التزام هؤلاء الباعة بالمناطق المخصصة لهم، والتقيد بالرسوم المالية المفروضة. وأعلن أنه سيتم تمديد فترة تجديد إشغالات الكافيتيريات والمطاعم من 3 إلى 6 أشهر، مما يمنح أصحاب هذه المنشآت مزيدًا من الوقت لتقنين أوضاعهم وضمان عدم استغلال المساحات أمام المحلات بشكل عشوائي.

تحسين الخدمات السياحية وتعزيز الأمن العام

في سياق تعزيز الخدمات السياحية، أشار المحافظ إلى أهمية توفير خدمات ثابتة من شركات السياحة في المناطق الحيوية مثل الممشى السياحي وشارع شيراتون. كما أكد على ضرورة وجود لافتات واضحة باللغة الإنجليزية تساعد السياح في الحصول على المساعدة عند الحاجة، مما يسهم في تحسين تجربتهم السياحية. وشدد على أهمية تواجد شرطة المرافق في مناطق مثل حلقة السمك لضمان عدم حدوث أي احتكاكات مع المواطنين أو السياح.

تحسين كفاءة النقل وتطوير نظام التاكسي

وفيما يتعلق بوسائل النقل، أوضح المحافظ أن هناك جهودًا جارية لإنشاء برنامج شامل لإعادة تأهيل سائقي التاكسي، يتضمن توفير زى موحد لضمان هوية واضحة للسائقين، فضلاً عن ضبط الميكروباصات والتأكيد على تشغيل العدادات . هذه الخطوة تهدف إلى تحسين جودة خدمات النقل المقدمة للسكان والزوار.

تنظيم قطاع النقل: حصر الشركات المرخصة وغير المرخصة لضمان سلامة المواطنين

في إطار جهود تحسين الخدمات العامة ورفع كفاءة النقل في البحر الأحمر، شدد محافظ البحر الأحمر على ضرورة حصر شركات النقل المرخصة وغير المرخصة. حيث أشار إلى أن هناك حاجة ماسة إلى تنظيم هذا القطاع لضمان سلامة المواطنين وتقديم خدمات موثوقة. وأكد المحافظ أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات غير المرخصة، لحماية حقوق الركاب وضمان جودة الخدمة المقدمة. كما أكد على أهمية تكثيف الرقابة والمتابعة على الشركات المرخصة لضمان التزامها بالمعايير المطلوبة، وتفعيل دورها في تحسين منظومة النقل الجماعي بالمدينة.

تجديد مباني الكمائن ورفع كفاءة الطرق

كما أشار المحافظ انه سيتم تجديد مباني الكمائن ورفع كفاءة الطرق، بالتعاون مع المستثمرين ، وأكد على ضرورة وضع علامات إرشادية بمسافة كافية قبل الكمائن، لضمان سلامة الضباط وحماية حياتهم أثناء أداء مهامهم.

استعدادات لموسم السياحة الشتوية

اختتم المحافظ الاجتماع بتأكيد أهمية الاستعداد لموسم السياحة الشتوية الذي يبدأ في أكتوبر. وشدد على ضرورة تحسين كافة الطرق الخارجية وتطوير الخدمات العامة لضمان راحة الزوار والسكان على حد سواء، مؤكدًا أن الغردقة، بموقعها الفريد وخدماتها، يجب أن تظل وجهة مفضلة للسياح المحليين والدوليين.