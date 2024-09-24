السوبر الأفريقي.. سامي قمصان يتوجه إلى السعودية للترتيب لبعثة الأهلي

توجه سامي قمصان، القائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي وسمير عدلي المدير الإداري، إلى المملكة العربية السعودية، لإنهاء ترتيبات إقامة الفريق هناك، وكذلك الاطمئنان على الأمور الخاصة بالإقامة والانتقالات وملعب التدريب.

موعد مباراة السوبر الإفريقي

تقام مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل على ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض.

موعد سفر بعثة الأهلي إلى السعودية



وتتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عصر غد الأربعاء إلى السعودية، استعدادًا لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك، والمقرر لها الجمعة المقبل.