في جولة ميدانية.. «البيئة» تتابع أعمال منظومة قش الأرز ومكافحة السحابة السوداء بالغربية

قامت الدكتورة شيرين فكري مساعد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة للسياسات البيئية بجولة ميدانية بمحافظة الغربية تفقدت خلالها المرور بنطاق مراكز طنطا وقطور والمحلة الكبري لمتابعة أعمال جمع وكبس ونقل قش الأرز.

كما قامت بعمل جولة تفقدية لمصنع

تدوير القمامة بالجابرية بمركز المحلة الكبرى للتعرف على مراحل التشغيل عقب أعمال التطوير وإضافة الخط الكوري الجديد له والتأكد من إنتظام أعمال جمع وفرز القمامة بالمصنع وذلك انطلاقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحفاظ علي البيئة والتخلص الآمن من تراكمات المخلفات بشكل لا يؤثر علي الصحة العامة للمواطنين، وإلتقت سيادتها خلال الجولة المهندس على عبدالستار السكرتير العام المساعد بمحافظة الغربية والدكتور خالد رمزي واللواء السيد أبو راضي مسئولي شركة سيمكس المشغلة للمصنع والمهندس محمد حنتوش رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى والمهندسة ناريمان أبو هرجة مسئول البيئة بمجلس مدينة المحلة الكبرى.

ياتي ذلك إستمراراً لجهود وزارة البيئة لمكافحة نوبات تلوث الهواء الحادة وتنفيذاً لتكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.

وتواصل قيادات وزارة البيئة جولاتهم الميدانية اليومية على محاور عمل منظومة السحابة السوداء لهذا العام خريف 2024 بمحافظاتها المختلفة للإطمئان على سير العمل بها وإحكام السيطرة على كافة مصادر التلوث المختلفة حفاظاً على سلامة البيئة وصحة المواطنين



كما قامت الدكتورة شيرين فكري بالمرور علي الطريق الدولي المحلة الكبري كفر الشيخ بالمحافظة حيث تلاحظ إستقرار حالة الجو وإرتفاع نسب حصاد محصول الأرز وقيام المزارعين بجمع وكبس قش الأرز بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

وقد أكدت الدكتورة شيرين فكري علي أهمية إيجاد السبل المناسبة لتذليل التحديات التى تواجه أطراف المنظومة من المزارعين ومتعهدي قش الأرز والمستثمرين، إضافة إلى توزيع الأدوار والمسئوليات، والإجراءات المطلوبة لتفادى أية معوقات قد تواجه تنفيذ المنظومة أثناء موسم الحصاد، والعمل على تسهيل حصول المتعهدين على المعدات اللازمة التي تساهم في جمع ومعالجة المخلفات الزراعية، وإدارة فرق العمل ومحاور المرور على الأماكن الأكثر حصاداً للأرز.

وفي ختام جولتها قامت الدكتورة شيرين فكري مساعد وزيرة البيئة برفقة الدكتور عصام الدين عامر رئيس قطاع الفروع، والمهندس محمد قطب رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة لوسط الدلتا بطنطا بالتوجه إلى محافظة كفر الشيخ لتفقد أعمال محاور التفتيش المسائية بنطاق مراكز الرياض والحامول وبيلا وكفر الشيخ، للتأكد من تنفيذ التكليفات والتوجيهات الخاصة بأعمال مجابهة نوبات التلوث الحادة.

وفي نهاية الجولة قامت الدكتورة شيرين فكري بتقديم جزيل الشكر والتقدير لكل العاملين بمنظومة السحابة السوداء بجهاز شئون البيئة لوسط الدلتا بطنطا لما يبذلونه من جهود في سبيل التصدي لظاهرة نوبات تلوث الهواء الحادة.

جائت هذه الجوله بحضور كلاً من الدكتور عصام الدين عامر رئيس قطاع شئون الفروع بوزارة البيئة والمهندس محمد قطب رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة لوسط الدلتا بطنطا والمهندس عمرو دغيدي مدير عام الإدارة العامة للإدارة البيئية والمهندس على عبدالستار السكرتير العام المساعد بمحافظة الغربية ولفيف من القيادات التنفيذية بوزارة البيئة وديوان عام محافظة الغربية وعدد من مسئولي الوحدات المحلية والزراعية بالمحافظة.

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