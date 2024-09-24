تعرف على ندوات الدورة السابعة لأيام "القاهرة الدولي للمونودراما"

كشفت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي المونودراما، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، عن الندوات الفكرية التي تعقد خلال فعاليات دورته السابعة، وتقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم الثلاثاء، بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور عدد من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، ولفيف من الفنانين والإعلاميين والنقاد.

ستقام ندوتان، الندوة الأولى خاصة بمكرمي الدورة السابعة، ويديرها الدكتور عمرو دوارة، وسيتم خلالها تحليل المنجز الخاص بكل مكرم من المكرمين، أما الندوة الثانية ستكون خاصة بلقاء مع رؤساء مهرجانات المونودراما، وسيناقش فيها فلسفة الكتابة للمونودراما وكيفية الشراكة بين المهرجانات وبعضها البعض، وكذلك التنسيق فيما بينهم.

يشار إلى أن الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما تقام في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل، ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على فن المونودراما، وتبادل الخبرات مع فناني المونودراما من مختلف أنحاء العالم.