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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

لفتح آفاق جديدة.. وزير الثقافة يستقبل سفير قطر بالقاهرة

وزير الثقافة والسفير
وزير الثقافة والسفير القطري بالقاهرة
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استقبل الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة،  السفير طارق بن علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر لدى القاهرة، ناقش اللقاء بحث سبل تعزيز أطر التعاون الثقافي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في المجالات الثقافية والفنية.

ركيزة أساسية 

أكد وزير الثقافة أهمية تعزيز التعاون الثقافي كركيزة أساسية لدعم  العلاقات الثنائية، وأشار إلى وجود العديد من المجالات الواعدة للتعاون المشترك، وفي مقدمتها إقامة الفعاليات والأنشطة الثقافية المشتركة.

من جانبه، أعرب السفير القطري عن تقديره للدور الهام الذي تلعبه وزارة الثقافة المصرية في دعم الحراك الثقافي والفني في البلاد، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، ولا سيما المجال الثقافي.

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